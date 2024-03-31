«Миннесота» уступила «Вегасу», несмотря на гол Капризова

«Миннесота» дома проиграла «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2 ОТ.

В основное время у хозяев забил Кирилл Капризов, у гостей отличился Майкл Амадио.

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо. «Миннесота» пропустила после того, как заменила вратаря на полевого игрока — из-за этого «Уайлд» не получили 1 очко за то, что сыграли вничью в основное время встречи.

«Вегас» занимает седьмое место в таблице Западной конференции НХЛ с 90 очками в 74 матчах. «Миннесота» идет на десятой строчке с 80 очками в 73 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Вегас» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Капризов — 37 (бол., Болди, Фэйбер), 36:44 — 1:0. Амадио — 13 (Стивенсон, Мартинес), 53:43 — 1:1. Маршессо — 39 (п.в., Карлссон), 63:30 — 1:2.

Вратари: Густавссон (63:08) — Томпсон.

Штраф: 16 — 15.

Броски: 33 (7+13+8+5) — 31 (13+9+7+2).

Наши: Капризов (22.40/4/-1), Хуснутдинов (13.45/2/0) — Барбашев (17.07/1/0), Дорофеев (14.21/1/0).

30 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.