«Флорида» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» в серии буллитов обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Флорида» набрала 99 очков в 74 матчах и занимает третье место в турнирной таблице «Востока». Ранее команда гарантировала себе участие в Кубке Стэнли.

«Детройт» проиграл четвертый матч подряд и находится на девятой строчке с 80 баллами.