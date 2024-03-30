«Флорида» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ
«Флорида» в серии буллитов обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
«Флорида» набрала 99 очков в 74 матчах и занимает третье место в турнирной таблице «Востока». Ранее команда гарантировала себе участие в Кубке Стэнли.
«Детройт» проиграл четвертый матч подряд и находится на девятой строчке с 80 баллами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|73
|49
|24
|102
|2
|Каролина
|74
|46
|28
|99
|3
|Филадельфия
|74
|36
|38
|82
|4
|Вашингтон
|72
|36
|36
|81
|5
|Айлендерс
|72
|31
|41
|77
|6
|Нью-Джерси
|74
|36
|38
|76
|7
|Питтсбург
|72
|32
|40
|74
|8
|Коламбус
|73
|23
|50
|58
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|74
|47
|27
|99
|2
|Бостон
|74
|42
|32
|99
|3
|Торонто
|72
|41
|31
|91
|4
|Тампа-Бэй
|72
|40
|32
|87
|5
|Детройт
|74
|36
|38
|80
|6
|Баффало
|74
|35
|39
|75
|7
|Оттава
|72
|32
|40
|68
|8
|Монреаль
|72
|28
|44
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|74
|46
|28
|101
|2
|Колорадо
|73
|46
|27
|98
|3
|Виннипег
|73
|44
|29
|94
|4
|Нэшвилл
|73
|43
|30
|90
|5
|Сент-Луис
|73
|39
|34
|82
|6
|Миннесота
|72
|35
|37
|79
|7
|Аризона
|73
|31
|42
|67
|8
|Чикаго
|73
|21
|52
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|73
|45
|28
|98
|2
|Эдмонтон
|71
|44
|27
|92
|3
|Вегас
|73
|40
|33
|88
|4
|Лос-Анджелес
|72
|38
|34
|87
|5
|Сиэтл
|72
|30
|42
|73
|6
|Калгари
|72
|33
|39
|71
|7
|Анахайм
|73
|24
|49
|52
|8
|Сан-Хосе
|72
|16
|56
|40
Результаты / календарь
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3.04
4.04
5.04
|30.03
|02:00
|
Баффало – Нью-Джерси
|5 : 2
|30.03
|19:30
|
Флорида – Детройт
|3 : 2 Б
|30.03
|22:00
|
Миннесота – Вегас
|- : -
|30.03
|23:00
|
Эдмонтон – Анахайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|71
|124
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|73
|123
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|69
|122
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|71
|59
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|70
|53
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|74
|51
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|13
|1.88
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