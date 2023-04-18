«Айлендерс» в первом матче серии уступили «Каролине», Сорокин отразил 35 бросков

«Айлендерс» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ уступили «Каролине» со счетом 1:2.

На шайбы Себастьяна Ахо и Стефана Ноунсена гости ответили точным броском Райана Пулока, вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 35 бросков.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Каролины». Второй матч пройдет 20 апреля и начнется в 2:00 мск.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд

«Каролина» — «Айлендерс» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Ахо — 1 (бол., Бернс, Нечас), 3:47 — 1:0. Ноесен — 1 (бол., Бернс, Нечас), 22:27 — 2:0. Пулок — 1, 22:51 — 2:1.

Вратари: Раанта — Сорокин (58:24).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 37 (14+15+8) — 25 (10+7+8).

Наши: — .

Счет в серии: 1-0

18 апреля. Роли. PNC Arena. 18680 зрителей.