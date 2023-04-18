Свечников надеется восстановиться к началу нового сезона НХЛ
Форвард «Каролины» Андрей Свечников рассказал о восстановлении после травмы колена.
«Честно говоря, ничего серьезного не произошло. Я просто катался, мое колено ушло в сторону, и именно поэтому я получил травму. Операция прошла хорошо. Первые пару недель было немного больно, но потом все стало хорошо. Я восстанавливаюсь, делаю все упражнения и тренируюсь каждый день. Врач сказал, что на восстановление уйдет от шести до девяти месяцев. Надеюсь, я буду готов к новому сезону», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.
23-летний россиянин перенес операцию на колене 16 марта и пропустит плей-офф. В текущем сезоне форвард провел 64 матча, в которых набрал 55 (23+32) очков.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 0
|0 - 0
|
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
0 - 0
|0 - 0
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
|0 - 0
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
|0 - 0
|
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
1 - 0
|1 - 0
|
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
1 - 0
|1 - 0
|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|18.04
|02:00
|
Каролина – Айлендерс
|2 : 1
|18.04
|02:30
|
Бостон – Флорида
|3 : 1
|18.04
|04:30
|
Даллас – Миннесота
|- : -
|18.04
|05:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|- : -
|И
|О
|
|
Брент Бернс
Каролина
|1
|2
|
|
Мартин Нечас
Каролина
|1
|2
|
|
Райан Пулок
Айлендерс
|1
|1
|И
|Г
|
|
Стефан Ноесен
Каролина
|1
|1
|
|
Себастьян Ахо
Каролина
|1
|1
|
|
Райан Пулок
Айлендерс
|1
|1
|И
|КН
|
|
Антти Раанта
Каролина
|1
|1.00
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|1
|2.05