Свечников надеется восстановиться к началу нового сезона НХЛ

Форвард «Каролины» Андрей Свечников рассказал о восстановлении после травмы колена.

«Честно говоря, ничего серьезного не произошло. Я просто катался, мое колено ушло в сторону, и именно поэтому я получил травму. Операция прошла хорошо. Первые пару недель было немного больно, но потом все стало хорошо. Я восстанавливаюсь, делаю все упражнения и тренируюсь каждый день. Врач сказал, что на восстановление уйдет от шести до девяти месяцев. Н адеюсь, я буду готов к новому сезону», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

23-летний россиянин перенес операцию на колене 16 марта и пропустит плей-офф. В текущем сезоне форвард провел 64 матча, в которых набрал 55 (23+32) очков.