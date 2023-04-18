Генменеджер «Калгари» Треливинг покинул свой пост

Генеральный менеджер «Калгари» Брэд Треливинг покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

«Флэймз» и 53-летний специалист договорились о взаимном расставании. Контракт Треливинга истекает 30 июня.

«Калгари» по итогам регулярного чемпионата занял девятое место в Западной конференции и не попал в плей-офф. В сезоне-2021/22 команда дошла до второго раунда, где уступила «Эдмонтону» (1-4).