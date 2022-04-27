Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Капризов остался на шестом месте, Макдэвид увеличил преимущество

Капризов остался на шестом месте в таблице лучших бомбардиров НХЛ

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (3:5).

25-летний россиянин набрал 105 (45+60) очков и расположился на шестой строчке в списке лучших бомбардиров сезона.

Лидирует форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который набрал 4 (1+3) очка в матче с «Питтсбургом» (5:1).

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 122 очка (44+78) в 79 матчах

1. Джонатан Юбердо («Флорида») — 115 (30+85) в 80 матчах

3. Джонни Годро («Калгари») — 113 (39+74) в 80 матчах

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 109 (55+54) в 79 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 106 (60+46) в 73 матчах

6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 105 (45+60) в 79 матчах

7. Мэттью Ткачак («Калгари») — 102 (41+61) в 80 матчах

8. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй») — 101 (39+62) в 79 матчах

9. Митчелл Марнер («Торонто») — 97 (35+62) в 72 матчах

10. Джей Ти Миллер («Ванкувер») — 97 (31+66) в 78 матчах

11. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 96 (22+74) в 75 матчах

...15. Александр Овечкин («Вашингтон») — 90 (50+40) в 77 матчах