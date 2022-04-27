Мэттьюс: «Я все еще стремлюсь быть на одном уровне с Овечкиным и Стэмкосом»

Американский хоккеист Мэттьюс заявил, что стремится быть на одном уровне с Овечкиным

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (3:0) поделился впечатлениями от 60 заброшенных шайб за сезон.

Последний раз 60 шайб забрасывал форвард «Тампы» Стивен Стэмкос в сезоне-2011/12. Также капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 65 шайб в сезоне-2007/08.

«Для меня большая честь просто быть рядом с этими двумя парнями и тем, чего они смогли добиться в своей карьере. Я все еще стремлюсь быть на том же уровне, так что предстоит сделать еще много работы. Однако это большая честь просто быть рядом с ними», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.

24-летний американец стал первым игроком из США, забившим 60 голов за сезон. В текущем сезоне Мэттьюс провел 73 матча, в которых набрал 106 (60+46) очков.