Ошибки российских вратаря и защитника «Вашингтона» привели к нелепому голу в матче с «Айлендерс»

«Вашингтон» пропустил гол из-за ошибки Самсонова в матче с «Айлендерс»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Айлендерс» (1:4).

В середине третьего периода «Кэпиталз» пропустили третью шайбу от Кейси Сизикаса, играя в большинстве. При этом гол произошел после ошибки вратаря Ильи Самсонова, а защитник Дмитрий Орлов упал после падения Сизикаса.

«Вашингтон» со 100 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 82 очками — на девятой строчке.