Капризов: «Конечно, я бы хотел сыграть на Олимпиаде за сборную России»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признался, что хотел бы снова сыграть за сборную России на Олимпийских играх.

«Конечно, я бы хотел сыграть на Олимпиаде за сборную России, как любой российский игрок НХЛ и любой игрок, который играет в России. Определенно был бы рад представлять национальную сборную», — приводит CBC слова Капризова.

Форвард играл за сборную России на Олимпиаде в 2018 году, а затем перебрался в Северную Америку.

Ранее стало известно, что НХЛ и НХЛПА согласовали с ИИХФ условия участия своих хоккеистов в Играх 2026 и 2030 годов. Детали будут опубликованы в ближайшие месяцы.

Впервые с Олимпиады-2014, которая прошла в Сочи, игроки НХЛ примут участие в этом турнире.