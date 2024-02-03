Макдэвид выиграл конкурс на скорость на Матче звезд НХЛ

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид показал лучший результат в конкурсе на скорость на Матче звезд НХЛ. Его время — 13,408 секунды.

Вторым стал Мэтью Барзал (13,519 секунды) из «Айлендерс», замкнул тройку Куинн Хьюз (14,008 секунды) из «Ванкувера». Кэйл Макар из «Колорадо» и Вильям Нюландер из «Торонто» показали четвертый и пятый результаты — 14,089 и 14,164 секунды соответственно.

Сегодня пройдут 6 конкурсов. Хоккеисты, которые займут первые места, получат по 5 очков, вторые — 4, третьи — 3, четвертые — 2, пятые — 1, а остальные — 0.