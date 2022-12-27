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Каменский: «Овечкин проводит этот сезон на своем уровне и является лидером команды»

Мария Гусева
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Олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский считает, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин проводит сезон на высоком уровне.

«Для Александра реально догнать и перегнать Гретцки, будем за это болеть и желать ему дальнейших успехов, — цитирует ТАСС Каменского. — То, что он сделал сейчас, это мировое достижение в хоккее, мы только радуемся и получаем удовольствие от его голов и рекордов, хочется пожелать ему здоровья. Он проводит этот сезон на своем уровне, является лидером своей команды и ведет ее за собой, он показывает тот хоккей, которого от него ждут. Это говорит о высоком мастерстве и любви к хоккею».

В текущем сезоне Овечкин провел 36 матчей, в которых набрал 41 (22 + 19) очко.

На данный момент на счету Овечкина 802 гола в НХЛ. Он обошел Горди Хоу, заняв единоличное второе место по голам в североамериканской лиге. Удерживает рекорд Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Валерий Каменский
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