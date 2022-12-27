Соколов забросил восьмую шайбу за фарм-клуб «Оттавы» в АХЛ

«Бельвиль» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Торонто» со счетом 2:3.

За фарм-клуб «Оттавы» одну из шайб забросил Егор Соколов, форвард «Торонто» Семен Дер-Аргучинцев отметился результативной передачей.

В текущем сезоне 22-летний Соколов провел 28 матчей, в которых набрал 27 (8+19) очков, у 22-летнего Дер-Аргучинцева 26 (8+18) очков в 26 играх.