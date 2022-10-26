Каменский — о результативности Ничушкина в НХЛ: «Прошлогодний успех придал ему уверенность»
Олимпийский чемпион Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина на старте сезона регулярки НХЛ.
«Рад за него. Молодец. Он показывает тот хоккей, который от него требует команда. Прошлогодний успех придал ему уверенность. Победа в Кубке, удачное выступление в прей-офф и самом сезоне, конечно, дает ему дополнительную уверенность, а талант у него есть. Он это показал и доказал», — сказал Каменский «СЭ».
В ночь на 26 октября «Колорадо» выиграл по буллитам у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.
Российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин провел на льду 21 минуту, сделал 5 бросков по воротам соперника и забросил одну шайбу. Для него это 7-й гол в сезоне.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|6
|4
|2
|9
|2
|Питтсбург
|7
|4
|3
|9
|3
|Филадельфия
|6
|4
|2
|8
|4
|Вашингтон
|7
|4
|3
|8
|5
|Нью-Джерси
|7
|4
|3
|8
|6
|Рейнджерс
|7
|3
|4
|8
|7
|Коламбус
|8
|3
|5
|6
|8
|Айлендерс
|6
|2
|4
|4
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|7
|6
|1
|12
|2
|Флорида
|7
|4
|3
|9
|3
|Баффало
|6
|4
|2
|8
|4
|Оттава
|6
|4
|2
|8
|5
|Детройт
|6
|3
|3
|8
|6
|Торонто
|7
|4
|3
|8
|7
|Тампа-Бэй
|7
|3
|4
|6
|8
|Монреаль
|7
|3
|4
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|7
|4
|3
|9
|2
|Колорадо
|7
|4
|3
|9
|3
|Чикаго
|6
|4
|2
|8
|4
|Сент-Луис
|4
|3
|1
|6
|5
|Виннипег
|6
|3
|3
|6
|6
|Миннесота
|6
|2
|4
|5
|7
|Нэшвилл
|7
|2
|5
|5
|8
|Аризона
|6
|2
|4
|4
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|8
|6
|2
|12
|2
|Калгари
|6
|5
|1
|10
|3
|Сиэтл
|8
|3
|5
|8
|4
|Лос-Анджелес
|8
|4
|4
|8
|5
|Эдмонтон
|6
|3
|3
|6
|6
|Сан-Хосе
|9
|2
|7
|4
|7
|Анахайм
|6
|1
|5
|3
|8
|Ванкувер
|7
|0
|7
|2
|26.10
|02:00
|
Бостон – Даллас
|3 : 1
|26.10
|02:00
|
Коламбус – Аризона
|3 : 6
|26.10
|02:00
|
Монреаль – Миннесота
|1 : 3
|26.10
|02:00
|
Рейнджерс – Колорадо
|2 : 3 Б
|26.10
|02:30
|
Детройт – Нью-Джерси
|2 : 6
|26.10
|03:00
|
Чикаго – Флорида
|4 : 2
|26.10
|04:00
|
Калгари – Питтсбург
|4 : 1
|26.10
|05:00
|
Сиэтл – Баффало
|5 : 1
|26.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
|4 : 2
|26.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Вегас
|2 : 4
|И
|О
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|7
|12
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|7
|12
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|7
|12
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|7
|7
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|7
|7
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|6
|7
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|2
|1.00
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|5
|1.41
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|3
|1.65