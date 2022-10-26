Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал свой пропущенный гол в большинстве от «Колорадо Эвеланш».

«Да, я определенно ничего не видел в этом моменте. Мои руки растут не из того места. Это все, что я могу сказать по этому поводу», — приводит слова Шестеркина журналист Молли Уокер в соцсетях.

Матч закончился победой «Колорадо» в серии послематчевых буллитов со счетом 3:2.

26-летний россиянин отразил 42 броска и стал второй звездой матча.

Решающий буллит забил Эван Родригес. Артемий Панарин стал единственным игроком хозяев, кому удалось реализовать свой буллит.