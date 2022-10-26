«Тампа-Бэй» сыграет с «Анахаймом», «Айлендерс» встретится с «Рейнджерс» в матчах НХЛ

В ночь на 27 октября пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Рейнджерс» Артемия Панарина сыграет с «Айлендерс» и другие встречи.

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат. Расписание и результаты матчей (время начала — московское):

02.30. «Айлендерс» — «Рейнджерс»

03.00. «Сент-Луис» — «Эдмонтон»

05.00. «Анахайм» — «Тампа-Бэй»

Расписание всех матчей регулярного чемпионата НХЛ — по этой ссылке.