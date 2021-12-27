«Калгари» провел первую тренировку после того, как команду закрыли на карантин 17 декабря

Хоккеисты «Калгари» провели первую тренировку после того, как команда закрылась на карантин из-за вспышки коронавируса.

«Многие парни не катались пару недель, в том числе из-за коронавируса, поэтому парни с положительным результатом будут реагировать на занятия немного иначе. На тренировке мы не работаем над чем-то конкретным», — приводит слова главного тренера «Флэймз» Дэррила Саттера официальный сайт НХЛ.