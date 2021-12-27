«Калгари» провел первую тренировку после того, как команду закрыли на карантин 17 декабря
04:48
Хоккеисты «Калгари» провели первую тренировку после того, как команда закрылась на карантин из-за вспышки коронавируса.
«Многие парни не катались пару недель, в том числе из-за коронавируса, поэтому парни с положительным результатом будут реагировать на занятия немного иначе. На тренировке мы не работаем над чем-то конкретным», — приводит слова главного тренера «Флэймз» Дэррила Саттера официальный сайт НХЛ.
Последний матч в регулярном чемпионате «Калгари» провел 12 декабря против «Бостона» (2:4). В ближайшей встрече, которая пройдет 31 декабря, «Флэймз» встретятся с «Сиэтлом».
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