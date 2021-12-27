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НХЛ отложила матчи «Чикаго» — «Коламбус», «Торонто» — «Питтсбург» и «Оттава» — «Бостон»

06:46
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НХЛ сообщила о дополнительных переносах матчей регулярного чемпионата из-за вспышки коронавируса.

Это касается матча «Чикаго» — «Коламбус», который должен был пройти в ночь на 29 декабря, а также игры «Торонто» — «Питтсбург» и «Оттава» — «Бостон», которые были намечены на 30 декабря.

Сообщается, что все остальные игры, запланированные на данный момент, начиная с 28 декабря, остаются в силе, чтобы провести их в запланированные даты.

Ранее НХЛ приостановила сезон до 26 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции. В ковид-протоколе лиги находилось свыше 100 хоккеистов. Позднее лига продлила паузу до 28 декабря.

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Сергей Разин все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное