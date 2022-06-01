Кубок Стэнли, «Колорадо» — «Эдмонтон»: расписание и результаты матчей финала Запада НХЛ

Расписание и результаты полуфинальной серии Кубка Стэнли-2022 «Колорадо» — «Эдмонтон». Все матчи финала Западной конференции плей-офф НХЛ.

1/2 финала Кубка Стэнли, «Колорадо» — «Эдмонтон»: расписание и результаты матчей финала Запада НХЛ (время — московское)

1 июня. «Колорадо» — «Эдмонтон» — 8:6

3 июня. 03.00. «Колорадо» — «Эдмонтон»

5 июня. 03.00. «Эдмонтон» — «Колорадо»

7 июня. 03.00. «Эдмонтон» — «Колорадо»

(если потребуются*):

9 июня. «Колорадо» — «Эдмонтон»

11 июня. «Колорадо» — «Эдмонтон»

13 июня. «Эдмонтон» — «Колорадо»

*Все серии Кубка Стэнли играются до четырех побед.

Расписание и результаты всех матчей плей-офф НХЛ можно посмотреть здесь.