Источник: «Питтсбург» обратится к «Торонто» за разрешением на переговоры с Дубасом

«Питтсбург» обратится к «Торонто» за разрешением вести переговоры с Кайлом Дубасом, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

На данный момент «Пингвинс» ведут поиск нового генерального менеджера после увольнения Рона Хекстолла.

«Питтсбург» углубил свои поиски. Был шанс, что назначение состоится уже на следующей неделе. Но теперь я ожидаю, что они свяжутся с ним, чтобы понять, каковы его дальнейшие интересы», — заявил Фридман.

СМИ сообщали, что в «Торонто» отказались продлевать контракт с Дубасом. Он работал в команде с 2018 года.

Ранее функционер заявил, что не будет работать генменеджером в новом сезоне НХЛ, если уйдет из «Торонто».