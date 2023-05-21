Источник: «Питтсбург» обратится к «Торонто» за разрешением на переговоры с Дубасом
«Питтсбург» обратится к «Торонто» за разрешением вести переговоры с Кайлом Дубасом, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
На данный момент «Пингвинс» ведут поиск нового генерального менеджера после увольнения Рона Хекстолла.
«Питтсбург» углубил свои поиски. Был шанс, что назначение состоится уже на следующей неделе. Но теперь я ожидаю, что они свяжутся с ним, чтобы понять, каковы его дальнейшие интересы», — заявил Фридман.
СМИ сообщали, что в «Торонто» отказались продлевать контракт с Дубасом. Он работал в команде с 2018 года.
Ранее функционер заявил, что не будет работать генменеджером в новом сезоне НХЛ, если уйдет из «Торонто».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
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|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
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|52
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|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
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|82
|35
|47
|80
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|8
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|57
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
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|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
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|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Вегас - Даллас
Вегас - Даллас
1 - 0
|1 - 0
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 2
|0 - 2
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|21.05
|03:00
|
Каролина – Флорида
|1 : 2 ОТ
|21.05
|22:00
|
Вегас – Даллас
|- : -
|И
|О
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|14
|22
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|20
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|18
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|13
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|14
|10
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|8
|И
|КН
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|4
|1.01
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|7
|1.65
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96