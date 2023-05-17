Дубас заявил, что не будет работать генменеджером в новом сезоне НХЛ, если уйдет из «Торонто»

Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас заявил, что не будет работать генменеджером в следующем сезоне НХЛ, если уйдет из «Торонто».

«У меня определенно нет сил идти куда-то еще. Итак, либо я останусь здесь, либо мне потребуется время, чтобы перестроиться и проанализировать прошлые сезоны. Но вы не увидите меня где-то в другом месте на следующей неделе. Я не могу заставить мою семью пройти через это после этого сезона. Этот год получился для нее очень тяжелым. Мне нужно будет обсудить мое будущее в семейном кругу», — приводит слова Дубаса официальный сайт НХЛ.

Он стал генеральным менеджером «Торонто» в мае 2018 года. Его контракт истекает после этого сезона.