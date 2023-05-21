Гретцки — о голе Баркова: «Это один из величайших финтов, что я видел в плей-офф НХЛ»

Легендарный нападающий Уэйн Гретцки высказался о голе нападающего «Флориды» Александра Баркова во втором матче серии с «Каролиной» (2:1 ОТ).

Финский форвард сравнял счет во втором периоде, переиграв голкипера «Каролины». Барков показал, что собирается прокинуть шайбу между ног, но затем вернул ее на неудобную руку и забросил в угол ворот.

«Это был один из величайших финтов, что я видел в плей-офф НХЛ», — приводит слова Гретцки журналист Дэвид Дворк в соцсетях.

«Флорида» обыграла «Каролину» в овертайме и ведет в серии со счетом 2-0.