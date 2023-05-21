Ткачак установил новый рекорд «Флориды» по очкам в плей-офф НХЛ

Форвард «Флориды» Мэттью Ткачак установил новый рекорд клуба по очкам в плей-офф НХЛ.

Во втором матче с «Каролиной» (2:1 ОТ) в финале «Востока» нападающий заброил победную шайбу.

Таким образом, в 14 матчах Ткачак набрал 18 (7+11) очков.

Предыдущий рекорд принадлежал Дэйву Лаури (Кубок Стэнли-1996) — 17 (10+7) очков в 22 играх.

По итогам «регулярки» 25-летний Ткачак набрал 109 (40+69) очков в 79 матчах.