Дементьев отреагировал на дубль Овечкина в матче против «Айлендерс»

Хоккейный агент Алексей Дементьев отреагировал на дубль нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:1).

Благодаря двум заброшенным шайбам капитан столичных повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам (56) в пустые ворота.

«Я считаю, что это просто очень интересный факт, что оба игрока забросили по 56 шайб в пустые ворота. В ситуации, когда соперник хочет отыграться и меняет голкипера на дополнительного полевого игрока, тренер обороняющейся команды выпускает хоккеистов, которые рациональнее других пользуются шайбой и точнее могут бросить по воротам, если шанс представится. Поэтому неудивительно, что такие мастера, как Гретцки и Овечкин, выходили в этих ситуациях. Можно поздравить Александра, что он сравнялся по этому показателю. Но у Овечкина еще все впереди, и, думаю, что в этом компоненте он сможет переиграть Гретцки», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

Овечкин оформил дубль в матче против «Айлендерс», записав на свой счет первый и последний голы. Капитан «Вашингтона» в 141-й раз в карьере открыл счет в игре регулярного чемпионата и обновил собственный рекорд. Яромир Ягр начинал отсчет заброшенных шайб 135 раз, Бретт Халл — 131.