Хоккеист «Колорадо» Макар установил рекорд века по очкам в одном матче плей-офф НХЛ среди защитников

Хоккеист «Колорадо» Кэйл Макар набрал 5 (1+4) очков в четвертом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (6:5 ОТ).

23-летний канадец стал первым защитником в XXI веке, которому удалось выполнить столько результативных действий в одной игре плей-офф.

Рекорд по набранным очкам в одной игре плей-офф за всю историю НХЛ среди защитников принадлежит бывшему хоккеисту «Эдмонтона» Полу Коффи. Он набрал 6 (1+5) очков в матче с «Чикаго» (10:5) 15 мая 1985 года.