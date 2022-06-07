Лехконен во втором сезоне подряд вывел свою команду в финал Кубка Стэнли голом в овертайме

Нападающий «Колорадо» Арттури Лехконен принес своей команде победу в четвертом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (6:5 ОТ).

Благодаря шайбе финна в овертайме «Эвеланш» выиграли серию со счетом 4-0 и вышли в финал Кубка Стэнли.

В прошлом сезоне Лехконен также стал автором победного гола в решающем матче финала Западной конференции. Тогда финн выступал за «Монреаль» и забросил в овертайме шестой игры с «Вегасом» (3:2 ОТ, счет в серии — 4-2). В финале Кубка Стэнли «Канадиенс» проиграли «Тампе» со счетом 3-4 в серии.

В финале нынешнего розыгрыша плей-офф НХЛ «Колорадо» встретится с победителем серии «Рейнджерс» — «Тампа» (счет в серии — 2-1).