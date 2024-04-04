Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров оторвался от Маккиннона на три очка

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился ассистентским хет-триком в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (4:1).

Теперь на счету 30-летнего россиянина 130 (42+88) очков. Он единолично возглавил гонку бомбардиров лиги, оторвавшись от форварда «Колорадо» Натана Маккиннона, у которого 127 (47+80) очков, на три балла.

На третьем месте идет форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который набрал 126 (29+97) очков. На четвертой строчке со 110 (45+65) очками нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.