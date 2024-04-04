«Торонто» — «Тампа»: видеообзор матча

«Тампа-Бэй» переиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился тремя голевыми передачами и был признан второй звездой встречи. Теперь у 30-летнего россиянина 130 (42+88) очков в этом сезоне.

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