Панарин признан третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Нью-Джерси»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» (4:3). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой стал российский форвард Артемий Панарин. 32-летний россиянин забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.

Второй звездой стал форвард Алексис Лафренье, набравший 2 (1+1) очка. Возглавил тройку защитник Адам Фокс, который сделал две результативные передачи.