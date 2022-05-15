Драйзайтль рассказал, что выделает Макдэвида на фоне других звезд

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль выделил игру капитана команды Коннора Макдэвида в серии с «Лос-Анджелесом» (4-3).

«Он просто лучший игрок в мире. Что и показал в этой серии. И речь не только о таланте... Конечно, его таланта невероятен. Но уникальным его делает его стремление к победе. По одному его взгляду видно, как он жаждет побеждать. В каждой смене он выкладывается на максимум. Для него есть только одна цель — победа. И он ведет вперед на своем примере. Просто потрясающе», — цитирует Драйзайтля ESPN.

«Эдмонтон» победил в серии до четырех побед со счетом 4-3. В следующем раунде команда сыграет с победителем серии между «Калгари» и «Далласом» (3-3 в серии).