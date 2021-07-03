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Главный тренер «Монреаля» — о поражении «Тампе»: «Мы делаем слишком много ошибок»

09:30
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Главный тренер «Монреаля» Доминик Дюшарм высказался о поражении в третьем финальном матче Кубка Стэнли против «Тампы-Бэй» (3:6).

«Мы должны играть более цельно, стабильно, не позволять сопернику много, действовать против него плотнее. Играть быстро, динамично, искать свои шансы в атаке. Я скажу вам, у нас что-то получается. Но мы делаем слишком много ошибок, и они нам портят всю картину. Поэтому мы должны более четко и надежно исполнять свою работу», — приводит слова Дюшарма официальный сайт НХЛ на русском языке.

«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» со счетом 3-0. Следующий матч состоится 6 июля. Начало встречи — 3.00 по московскому времени. В случае победы в этой игре «Лайтнинг» выиграют Кубок Стэнли во второй раз подряд.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/monreal-provalil-start-i-poplatilsya/c-325561916

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Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф НХЛ сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей