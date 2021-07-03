Осталось выиграть один матч в решающей серии.

НХЛ. Кубка Стэнли. Финал. Третий матч.

«Монреаль» — «Тампа-Бэй» — 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)

Голы: Рутта — 2 (Палат, Хедман), 1:52 — 0:1. Хедман — 2 (бол., Кучеров, Чирелли), 3:27 — 0:2. Дано — 1 (Уэбер), 11:16 — 1:2. Кучеров — 8 (Палат, Чернак), 21:40 — 1:3. Джонсон — 3 (Жозеф, Савар), 23:33 — 1:4. Сузуки — 7 (Питри, Кауфилд), 38:04 — 2:4. Джонсон — 4, 55:19 — 2:5. Перри — 4 (Галлахер, Чиаро), 55:58 — 3:5. Коулмэн — 3 (п.в., Гудроу), 56:48 — 3:6.

Вратари: Прайс (55:49 — 55:58, 56:27 — 56:48) — Василевский.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 35 (17+8+10) — 30 (12+9+9).

Наши: — - Кучеров (16.49/6/0), Сергачев (20.45/1/-1).

3 июля. Монреаль. Centre Bell.

Счет в серии: 0-3.

Незадолго до начала первого с 1993-го года домашнего матча финала Кубка Стэнли у «Монреаля» для своих болельщиков было две новости. Плохая — власти Квебека не разрешили клубу увеличить заполняемость арены с 3-х до 10 тысяч зрителей. Хорошая — на тренерский мостик «Хабс» после карантина наконец-то вернулся главный тренер Доминик Дюшарм. Как оказалось, на этом весь позитив «Канадиенс» в серии с «Лайтнинг» и ограничивается.

Уже с первых минут долгожданного для всей франкоязычной провинции матча в «Белл-центре» «Тампа» вышла показывать хозяевам, что она приехала в Квебек убивать. Для того, чтобы ментально надломить «Монреаль», действующему чемпиону оказалось достаточно первой же сносной позиционки от звена Пойнта, которая закончилась точным броском в дальнюю девятку от Яна Рутты — разглядеть не самый мощный кистевой чеха сквозь трафик двужильный Кэри Прайс не сумел.

И как бы «Канадиенс» ни очаровывали в этом плей-офф, они в очередной раз подтвердили тезис о том, что находятся с «Молниями» в разных вселенных. Особенно когда на льду появлялась тройка Палат — Пойнт — Кучеров. Временами хэдлайнеры Джона Купера доминировали настолько мощно и подавляюще, что за оборону Дюшарма становилось по-настоящему страшно.

Ну а когда спецбригаде «Болтс» понадобилось чуть больше 30 секунд на реализацию первого же удаления хозяев, то казалось, что свет в глазах парней из Квебека окончательно потушен. Плотный прямой щелчок Хедмана, прошивший ловушку Прайса, и «Добрый вечер, вы в нокдауне».

Впрочем, если вы думаете, что Прайс не подтащил партнеров в стрессовой ситуации, посмотрите на то, как он помешал «Тампе» занести в его ворота третью шайбу.

First period highlight: Montreal Canadiens goalie Carey Price makes a great paddle save as the puck trickles through the crease and gets to it in time.#GoHabsGo #CityNews #Sportsnet pic.twitter.com/vvhMQGffxm — CityNews Montreal (@CityNewsMTL) July 3, 2021

Именно после этого сэйва канадцы ближе к середине первой двадцатиминутки начали поднимать голову. Сначала разбудить трибуны «Белл-центра» заставил зврн штанги после броска Коула Кофилда. А через несколько смен «Монреаль» показал, что еще рано устраивать по нему панихиду, и ответил голом Филипа Дано. Он убежал в контратаку и всем видом показал, что будет отдавать проникающую передачу на Брендана Галлахера, но в итоге чуть замедлил темп, подготовил бросок и размочил Василевского.

И при таком провальном старте «Канадиенс» вполне могли уйти на перерыв с равным счетом, если бы реализовали свое большинство. Казалось бы, канадская команда должна была постараться перенести положительный импульс на второй период. Но то, что произошло в самом его начале тяжело поддается объяснению. На 22 минуте хозяева будто бы позабыли, что играют с дальней лавкой и были наказаны за абсолютно отвратительную пересменку.

Просто посмотрите, как лениво покатил на лавку Джефф Питри, который не стал подстраховывать спустившего на место нападающего Ши Уэбера. И если 33-летний американец мог и не знать о плеймейкерских способностях Эрика Чернака, запустившего Палата и Кучерова роскошным пасом через всю площадку к воротам Прайса, то вылетающих на лед форвардов «Тампы», будучи последним игроком к своим воротам, был видеть обязан.

И да, если кому-то из игроков «Хабс» после этого матча понадобилась охрана, чтобы уехать с арены, так это Питри. Не прошло и трех минут, как 26-номер хозяев стал антигероем эпизода, который определил исход третьей игры. Опытнейший защитник наобум полетел на чужую синюю линию помогать своим нападающим в прессинге и, оголив свой фланг, оставил Эрика Густафссона на растерзание Матье Джозефу и Тайлеру Джонсону. В общем, большой ему привет от парней из солнечной Флориды.

С гандикапом в три шайбы «Тампа» логично стала играть по счету и, даже несмотря на не самую логичную шайбу Сузуки в ворота Василевского незадолго до сирены на второй перерыв, в оставшееся время не дала «Монреалю» реальных шансов на возвращение. Пусть третий период и вышел для парней Купера несколько разухабистым, за весь матч «Молнии» ни разу не дали сопернику возможности заставить себя нервничать и по-настоящему нагрузить российского голкипера.

Прямо сейчас у «Канадиенс» нет ничего, что могло бы перевернуть ход финала. И похоже, это будет самая легкая серия для «Тампы» в этом плей-офф. Все идет к тому, что мы увидим первые 4-0 в финальной серии с 1998 года.