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Василевский стал первым вратарем из Европы, которому удалось выиграть 8 матчей в финалах Кубка Стэнли

08:26
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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал первым вратарем из Европы в истории НХЛ, которому удалось выиграть 8 матчей в финальных сериях Кубка Стэнли.

Одну победу россиянин одержал в финале плей-офф НХЛ сезона-2014/15 во втором матче против «Чикаго» (4:3), еще 4 — в сезоне-2019/20 против «Далласа» и 3 — в нынешней серии против «Монреаля». Василевский стал 22-м вратарем в истории НХЛ, которому удалось выиграть 8 или более матчей в финалах Кубка Стэнли.

Лидером по количеству побед в финальных сериях плей-офф НХЛ является Жак Плант (25).

«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» со счетом 3-0. Следующий матч состоится 6 июля. Начало встречи — 3.00 по московскому времени. В случае победы в этой игре «Лайтнинг» выиграют Кубок Стэнли во второй раз подряд.

Дополнительная информация:

https://www.quanthockey.com/nhl/records/nhl-goalies-all-time-stanley-cup-finals-wins-leaders.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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