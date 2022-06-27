Член совета ИИХФ: «Такие развязки в финале Кубка Стэнли помогают развитию хоккея»

Член совета ИИХФ, гендиректор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу «Колорадо» над «Тампой» (2:1, 4-2 в серии) в финальной серии Кубка Стэнли-2022.

«Я смотрел за «Колорадо» и «Тампой». Подтвердилось то, что мы знаем с первого дня. Хоккей в плей-офф — это не то же самое, что и в регулярном чемпионате. В плей-офф решают не только хоккейные качества, но и ментальные, командные. Было очевидно, что все это сыграет свою роль. Такие развязки в финале Кубка Стэнли помогают развитию хоккея. Все смотрели. Думаю, рейтинги были очень хорошими. Дети за этим активно следят. Моему сыну 11 лет. Первое, что он делает, когда просыпается — залезает в телефон и смотрит, как закончилась игра. Я узнал о финальном счете от моего сына. Он встал в 6:30, чтобы сказать мне: «Папа, папа, ты знаешь, что «Колорадо» выиграл?» А ему всего 11 лет», — сказал Козиолс «СЭ».

27 июня «Колорадо» победил «Тампу» в финале плей-офф НХЛ и завоевал Кубок Стэнли-2022. В составе «Эвеланш» выступает российский форвард Валерий Ничушкин.

«Лавины» также становились победителями плей-офф НХЛ в 1996 и 2001 годах.