Феерия в плей-офф обогатит Ничушкина. Российский герой «Колорадо» заслужил прибавку к контракту

Продление Валерия Ничушкина — приоритетная цель «Эвеланш» в межсезонье.

Валерий Ничушкин — 36-й российский обладатель Кубка Стэнли. Путь форварда к успеху пронизан взлетами и падениями и напоминает американские горки. Лихой дебют на взрослом уровне за челябинский «Трактор» в 17 лет, скорый отъезд в задрафтовавший хоккеиста «Даллас», «авансовая» поездка на Олимпиаду в Сочи — все это свалилось на фактурного парня, которому не исполнилось и 20 лет. За стремительным набором высоты наступила пора разочарований. Травма смазала второй сезон Ничушкина в «Старз», а через год форвард вернулся в КХЛ.

Не забивал 91 матч подряд

Все понимали, что ЦСКА — временное место нападающего. Валерий видел себя в НХЛ. Отыграв два года в России, Ничушкин снова улетел в Техас, но второе пришествие складывалось хуже первого. Регресс форварда вылился в чудовищную серию без заброшенных шайб из 91 матча. Североамериканские хейтеры создали даже специальный сайт, отслеживающий черную полосу россиянина.

Все изменил переход в «Колорадо». «Эвеланш» протянули руку помощи форварду, который раскрылся в новой команде. От объекта насмешек для журналистов Ничушкин превратился в главного джокера «Лавин» в текущем плей-офф. Попавшего в кризис хоккеиста генменеджер «Колорадо» Джо Сакик изначально подписывал для укрепления глубины состава. Но Валерий отделался от звания героя мемов, прогрессировал и вырос в одного из лучших силовых форвардов НХЛ.

Ничушкин — третий снайпер золотого плей-офф «Колорадо». Больше челябинского здоровяка забили только Нэйтан Маккиннон и Габриэль Ландескуг. В регулярке Валерий провел 62 матча, но успел залететь в снайперский топ-6 с 25 голами. Шутки остались в прошлом. Как и заканчивающийся контракт с «Эвеланш», по которому форвард получал 2,5 миллиона долларов — втрое меньше, чем тот же Ландескуг. Как только «Колорадо» отойдет от чемпионских гуляний, руководство и хоккеиста ждет важный этап — переговоры о новом контракте, который заслуженно обогатит Ничушкина.

Сколько получит Ничушкин?

В 2019 году Валерий переходил в «Эвеланш» в статусе неудачника лиги. Скромное соглашение от Сакика на 850 тысяч долларов без личных бонусов — логичное следствие провальных сезонов Ничушкина, после которых «Даллас» выкупил контракт россиянина. Затем форвард пошел на повышение — второе соглашение с «Эвс» заключили на два года и пять миллионов. Последним сезоном (а особенно игрой в плей-офф) челябинец заработал на новую прибавку. Подписание Ничушкина — приоритетная цель «Колорадо». «Лавины» не намерены экономить на любимчике главного тренера Джареда Беднара.

Североамериканские коллеги оценивают рыночную стоимость Ничушкина около пяти-шести миллионов за сезон. Заслуживает ли форвард таких денег? Разумеется. Способны ли «Эвеланш» переварить возросшие аппетиты обученного нападающего? Ответ на этот вопрос знает только офис Сакика. Журналист The Athletic Майкл Руссо провел опрос: какой зарплаты по новому контракту достоин форвард «Колорадо»? Респондентами выступили один ассистент генерального менеджера, один тренер и три агента. Мнения разошлись, но все считают, что россиянин получит от четырех до шести миллионов долларов за сезон.

Валерий Ничушкин празднует заброшенную шайбу. Фото USA Today Sports

Список свободных агентов «Колорадо» велик. Это может привести к разногласиям в переговорах с Ничушкиным. Форварды Назем Кадри, Нико Штурм, Андре Бураковски, Эндрю Кольяно, вратарь Дарси Кемпер, защитники Джек Джонсон и Джош Мэнсон — свободных средств под потолком (25,6 млн) не хватит, чтобы сохранить всех игроков. «Эвеланш» важно грамотно расставить приоритеты. Сезон-2021/22 — звездный час Валерия. Форвард доказал, что хорош не только в разрушении и обороне, но и у чужих ворот. Снайперские качества гармонично сочетаются с навыками двустороннего нападающего. Таких хоккеистов ценят в НХЛ.

Ничушкин наиграл не только на прибавку к окладу, но и на первый долгосрочный контракт в энхаэловской карьере. 27 лет — возраст, когда игроки, закрепившиеся в лиге, подписывают длительные соглашения, чтобы обезопасить будущее и не бегать из клуба в клуб. Многие на месте Валерия сломались бы после кошмарного сезона без голов и бесконечных насмешек в свой адрес. Челябинец поражал настойчивостью и пробивался к звездам почти как в 17-летнем возрасте, когда забивал за «Трактор» после сольных проходов через всю площадку. С таким же азартом, наглостью и правильным равнодушием к язвительным комментариям.

Прошедший тернистый путь Ничушкин повторил рекорд «Колорадо» по голам в финалах Кубка Стэнли. За шесть матчей с «Тампой» Валерий забросил четыре шайбы. Ровно столько же, как и Джо Сакик и Алекс Тангуэй в золотой серии плей-офф-2001 против «Нью-Джерси». Три года назад молодой генменеджер доверился форварду, подписав россиянина на 850 тысяч долларов. Ничушкин расцвел в новой команде и помог «Колорадо» вернуть Кубок Стэнли в Денвер спустя 21 год. За Валерием остался должок перед легендарным канадцем, но уверен, что «Эвеланш» не обесценят старания Ничушкина и не обидят новым контрактом.