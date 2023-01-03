Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 18:05

Гашек объяснил решение написать письмо в НХЛ, ATP и WTA с просьбой отстранить россиян

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Доминик Гашек.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек рассказал, почему написал открытое письмо в НХЛ, ATP и WTA с просьбой отстранить российских спортсменов.

«Я мог просто сидеть дома и ничего не делать. Но это было бы неправильно. Я рад, что могу высказывать свое мнение и что людям это интересно. Каждый человек имеет свой характер и формируется средой, в которой он растет и живет. В Украине идет спецоперация. Мы можем говорить о налогах, ценах на топливо или энергию, но все это вторично, когда речь идет о человеческих жизнях. Вот почему я хочу, чтобы люди услышали мое мнение, подумали об этом и, возможно, поддержали меня. Что я хочу вызвать или достичь своими шагами? Моя цель ясна. Я хочу сделать все, чтобы спасти как можно больше жизней. И я говорю не только о жизнях украинцев, мне небезразличны и русские парни», — приводит слова Гашека Sport Aktuality.

Ранее Гашек призвал НХЛ расторгнуть контракты со всеми российскими хоккеистами.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям, лишил Россию и Белоруссию права на проведение международных турниров и запретил национальную символику двух стран на спортивных мероприятиях и встречах.

Доминик Гашек, Александр Овечкин и&nbsp;Даниил Медведев. Гашек снова нападает на Россию? Пора перестать обращать на него внимание

Источник: https://sport.aktuality.sk/c/jU2WY8y/dominik-hasek-satanov-postoj-ma-mrzi/
Доминик Гашек
25
Читайте также
«Зенит» объявил о переходе Ловрена в «Лион»
Единственный хоккеист мира, выигравший МЧМ трижды. В карьере ему это никак не помогло
Путин подписал указ о выплатах в случае гибели военнослужащего или ранения в ходе СВО
Вильфанд пообещал москвичам морозы до минус 29 градусов
В Самаре прошел митинг в память о погибших в Макеевке военнослужащих РФ
Прокуратура проверит инцидент с низколетящим самолетом в Омской области
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Российские гребцы сохранят шансы на участие в Олимпиаде в случае пропуска сезона-2023
Глава Федерации гребного спорта России Свирин ждет допуска к международным соревнованиям в новом году
Тарпищев: «Желаю всем российским спортсменам в 2023 году допуска на международные соревнования»
Гашек: «МОК должен четко объяснить причину недопуска российских спортсменов»
Третьяк надеется, что в 2023 году с российского хоккея снимут санкции
Валерий Непомнящий: «Быть на обочине мирового футбола — это неприятно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

НХЛ: «Вашингтон» — «Баффало», «Чикаго» — «Тампа-Бэй» и другие матчи 4 января
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 37 25 12 56
2 Нью-Джерси 37 23 14 49
3 Вашингтон 39 21 18 47
4 Рейнджерс 38 20 18 46
5 Питтсбург 37 19 18 44
6 Айлендерс 38 21 17 44
7 Филадельфия 38 14 24 35
8 Коламбус 35 11 24 24
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 37 29 8 62
2 Торонто 37 23 14 52
3 Тампа-Бэй 35 23 12 47
4 Детройт 35 16 19 39
5 Баффало 35 18 17 38
6 Оттава 37 17 20 37
7 Флорида 38 16 22 36
8 Монреаль 37 15 22 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 38 23 15 52
2 Виннипег 37 23 14 47
3 Миннесота 36 21 15 44
4 Колорадо 36 19 17 41
5 Сент-Луис 37 17 20 37
6 Нэшвилл 35 15 20 36
7 Аризона 35 13 22 31
8 Чикаго 36 8 28 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 26 14 54
2 Лос-Анджелес 40 21 19 48
3 Калгари 38 18 20 43
4 Сиэтл 35 19 16 42
5 Эдмонтон 38 20 18 42
6 Ванкувер 36 16 20 35
7 Сан-Хосе 39 12 27 31
8 Анахайм 38 10 28 24
Результаты / календарь
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
3.01 05:00
Колорадо – Вегас
 2 : 3
3.01 06:00
Анахайм – Филадельфия
 1 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 38 72
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 57
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 38 54
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 38 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

35 27
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 39 26
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 25 1.86
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 14 2.19
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости