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Сегодня, 17:30

НХЛ: «Вашингтон» — «Баффало», «Чикаго» — «Тампа-Бэй» и другие матчи 4 января

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

4 января

03.00 мск. «Вашингтон» — «Баффало»

03.00. «Оттава» — «Коламбус»

03.00. «Рейнджерс» — «Каролина»

03.00. «Торонто» — «Сент-Луис»

03.00. «Флорида» — «Аризона»

04.00. «Виннипег» — «Калгари»

04.00. «Нэшвилл» — «Монреаль»

04.30. «Чикаго» — «Тампа-Бэй»

05.00. «Эдмонтон» — «Сиэтл»

06.00. «Ванкувер» — «Айлендерс»

06.30. «Лос-Анджелес» — «Даллас»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке

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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 37 25 12 56
2 Нью-Джерси 37 23 14 49
3 Вашингтон 39 21 18 47
4 Рейнджерс 38 20 18 46
5 Питтсбург 37 19 18 44
6 Айлендерс 38 21 17 44
7 Филадельфия 38 14 24 35
8 Коламбус 35 11 24 24
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 37 29 8 62
2 Торонто 37 23 14 52
3 Тампа-Бэй 35 23 12 47
4 Детройт 35 16 19 39
5 Баффало 35 18 17 38
6 Оттава 37 17 20 37
7 Флорида 38 16 22 36
8 Монреаль 37 15 22 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 38 23 15 52
2 Виннипег 37 23 14 47
3 Миннесота 36 21 15 44
4 Колорадо 36 19 17 41
5 Сент-Луис 37 17 20 37
6 Нэшвилл 35 15 20 36
7 Аризона 35 13 22 31
8 Чикаго 36 8 28 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 26 14 54
2 Лос-Анджелес 40 21 19 48
3 Калгари 38 18 20 43
4 Сиэтл 35 19 16 42
5 Эдмонтон 38 20 18 42
6 Ванкувер 36 16 20 35
7 Сан-Хосе 39 12 27 31
8 Анахайм 38 10 28 24
Результаты / календарь
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
3.01 05:00
Колорадо – Вегас
 2 : 3
3.01 06:00
Анахайм – Филадельфия
 1 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 38 72
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 57
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 38 54
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 38 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

35 27
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 39 26
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 25 1.86
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 14 2.19
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