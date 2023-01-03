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Сегодня, 10:10

Вратарь «Бостона» Улльмарк повторил рекорд Василевского по победам в первых 25 матчах сезона

Виталий Косик
Корреспондент
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Голкипер «Бостона» Линус Улльмарк повторил достижение вратаря «Тампы» Андрея Василевского по победам в первых 25 матчах сезона, сообщает StatsCentre.

3 января «Бостон» переиграл «Питтсбург» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Таким образом, шведский голкипер одержал свою 21-ю победу в текущем сезоне и повторил достижение Василевского в сезоне-2020/21 по количеству побед в первых 25 матчах сезона.

«Бостон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 62 очка за 37 игр.

Андрей Василевский (хоккей)
Линус Улльмарк
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
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