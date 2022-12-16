Доминик Гашек сообщил, что написал письмо в НХЛ, WTA и ATP

Известный чешский вратарь Доминик Гашек в соцсетях сообщил, что написал письмо в НХЛ, ATP и WTA. О том, что стало темой письма, он не сообщил.

«Сегодня я завершил свое письмо НХЛ, WTA и ATP. Я переведу его на английский язык в ближайшие несколько дней, а потом уеду. В этот раз в отличие от мартовского письма, когда я обращался только к Гэри Беттмэну, я также опубликую его», — написал Гашек.