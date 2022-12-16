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16 декабря, 15:30

Гашек снова нападает на Россию? Пора перестать обращать на него внимание

Отдел хоккея «СЭ»
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Доминик Гашек, Александр Овечкин и Даниил Медведев.
Доминик Гашек осенью 2010 года в Москве, где он завершил карьеру в «Спартаке».
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Легендарный провокатор снова берется за старое.

Доминик Гашек был легендарным вратарем, одним из лучших за всю историю хоккея. Но после окончания карьеры решил заняться не чем-то полезным, а провокацией и пропагандой. Он не раз выступал против российских спортсменов из-за политической ситуации.

Например, Гашек всеми силами пытался не допустить участия в вынесенных НХЛ матчах в Праге между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом» российских хоккеистов. Безуспешно: Яков Тренин и Евгений Свечников сыграли за свои команды.

Яков Тренин из &laquo;Нэшвилла&raquo; (слева) против Радима Шимека &laquo;Сан-Хосе&raquo;. Безумие Гашека достигло предела. Бывший вратарь решил сорвать матч НХЛ в Праге — ничего не вышло

К Гашеку никто не прислушался, но это не остановило чеха. Доминик заявил, что написал письмо в НХЛ, а также в ATP и WTA — мужскую и женскую теннисные организации.

«Сегодня закончил письмо. Я переведу его на английский язык в ближайшие несколько дней, а потом уеду. На этот раз, в отличие от мартовского письма, когда я обращался к Гэри Беттмэну, я также представлю его публике», — написал Гашек в «Твиттере».

Доминик Гашек осенью 2010 года в Москве, где он завершил карьеру в "Спартаке". Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Доминик Гашек осенью 2010 года в Москве, где он завершил карьеру в «Спартаке».
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

О теме письма не сообщается, но не нужно быть предсказателем, чтобы догадаться, о чем идет речь. Ведь в НХЛ спокойно играют российские хоккеисты, а теннисисты и теннисистки также участвуют в своих соревнованиях. Более того, организаторы Уимблдона даже были серьезно оштрафованы за то, что не допустили наших спортсменов до турнира этим летом.

Доминик Гашек. Гашеку лучше заняться делом, а не русофобским популизмом. Чешский хоккей слабеет с каждым днем

В целом же к высказываниям Гашека давно следует перестать относиться серьезно. В октябре Беттмэн ясно дал понять бывшему вратарю, что его провокации ни к чему не приведут. Жаль, что Гашек до сих пор этого не понял. Хотя почему жаль? Вообще все равно.

Доминик Гашек
Теннис
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