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Сегодня, 19:48

Форвард «Вашингтона» Овечкин не смог провести полноценную тренировку с командой

Алина Савинова
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин присоединился к команде на утренней тренировке, сообщает The Hockey News.

Однако, как отмечает источник, 38-летний хоккеист провел лишь часть занятия и покинул его досрочно. На данный момент неизвестно, примет ли он участие в домашнем матче против «Сиэтла», который пройдет в ночь на 12 января.

Россиянин получил повреждение в матче против «Каролины» 5 января. В третьем периоде он столкнулся с форвардом «Харрикейнз» Джорданом Стаалом, но смог продолжить игру. После этого Овечкин пропустил две тренировки «Вашингтона».

Всего в этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ российский нападающий провел 38 матчей и набрал 26 (8+18) очков.

Источник: https://thehockeynews.com/nhl/washington-capitals/news/washington-capitals-practice-tom-wilson-fishbowl-alex-ovechkin-skate
Александр Овечкин
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 39 26 13 54
2 Каролина 40 22 18 49
3 Айлендерс 40 18 22 46
4 Филадельфия 40 20 20 46
5 Нью-Джерси 38 21 17 44
6 Вашингтон 38 19 19 44
7 Питтсбург 39 20 19 44
8 Коламбус 42 13 29 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 40 24 16 56
2 Флорида 40 26 14 54
3 Торонто 38 21 17 49
4 Тампа-Бэй 42 20 22 45
5 Детройт 40 20 20 44
6 Монреаль 39 17 22 39
7 Баффало 41 17 24 38
8 Оттава 36 14 22 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 40 27 13 58
2 Колорадо 41 26 15 55
3 Даллас 39 23 16 51
4 Нэшвилл 41 22 19 45
5 Аризона 39 20 19 42
6 Сент-Луис 39 20 19 41
7 Миннесота 39 17 22 38
8 Чикаго 41 12 29 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 41 27 14 57
2 Вегас 40 23 17 51
3 Лос-Анджелес 37 20 17 47
4 Эдмонтон 37 21 16 43
5 Сиэтл 40 17 23 43
6 Калгари 41 18 23 41
7 Анахайм 40 14 26 29
8 Сан-Хосе 41 9 32 21
Результаты / календарь
30.12
31.12
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15.01
10.01 03:00
Баффало – Сиэтл
 2 : 5
10.01 03:00
Торонто – Сан-Хосе
 7 : 1
10.01 03:00
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
 3 : 2 ОТ
10.01 03:30
Айлендерс – Ванкувер
 2 : 5
10.01 04:00
Сент-Луис – Флорида
 1 : 5
10.01 04:00
Виннипег – Коламбус
 5 : 0
10.01 04:00
Нэшвилл – Анахайм
 3 : 5
10.01 04:30
Чикаго – Эдмонтон
 1 : 2
10.01 05:00
Калгари – Оттава
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10.01 05:00
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 41 67
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Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 41 66
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 39 57
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 37 31
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 40 29
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 41 28
И КН
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

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Нэшвилл

 2 1.41

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