Форвард «Тампы» Колтон стал вторым новичком-автором победной шайбы в Кубке Стэнли за последние 82 года

Нападающий «Тампы» Росс Колтон стал автором победной шайбы в финальной серии Кубка Стэнли против «Монреаля».

Колтон стал единственным, кто забил гол в пятом матче серии и принес «Лайтнинг» вторую победу в плей-офф НХЛ подряд. 24-летний американец стал вторым новичком за последние 82 года, который забросил победную шайбу в финале Кубка Стэнли за последние 82 года. До Колтона это удавалось Майку Руппу из «Нью-Джерси» в 2003 году, а до него — Рою Конахеру из «Бостона» в 1939 году.

Ross Colton will have his name both on the #StanleyCup and in the NHL record book as only the seventh rookie to score a Cup-clinching goal. Only one other has also done in the past 90 years.#NHLStats: https://t.co/eH4uig1TYJ pic.twitter.com/pYLGRlMOrC — NHL Public Relations (@PR_NHL) July 8, 2021

Колтон был выбран под 118-м номером драфта НХЛ-2016, сезон-2020/21 стал для него дебютным в лиге.