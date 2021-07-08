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Форвард «Тампы» Колтон стал вторым новичком-автором победной шайбы в Кубке Стэнли за последние 82 года

06:48
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Нападающий «Тампы» Росс Колтон стал автором победной шайбы в финальной серии Кубка Стэнли против «Монреаля».

Колтон стал единственным, кто забил гол в пятом матче серии и принес «Лайтнинг» вторую победу в плей-офф НХЛ подряд. 24-летний американец стал вторым новичком за последние 82 года, который забросил победную шайбу в финале Кубка Стэнли за последние 82 года. До Колтона это удавалось Майку Руппу из «Нью-Джерси» в 2003 году, а до него — Рою Конахеру из «Бостона» в 1939 году.

Колтон был выбран под 118-м номером драфта НХЛ-2016, сезон-2020/21 стал для него дебютным в лиге.

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Иван Торопцев все материалы автора

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