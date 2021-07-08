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Тренер «Тампы» Купер о победе команды в Кубке Стэнли: «Игроки все сделали сами. Я просто стоял и жевал жвачку»

06:58
Джон Купер. Фото AFP
Джон Купер. Фото AFP
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Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал победу своей команды в финале плей-офф НХЛ во второй раз подряд.

«Это все игроки, они сами все сделали. Я просто стоял и жевал жвачку», — сказал в послематчевом интервью Купер.

В финальной серии Кубка Стэнли «Тампа» победила «Монреаль» (счет в серии — 4-1).

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей


  • jordan.jr

    Ёпта

    08.07.2021

  • moogle

    Купер красавчик !

    08.07.2021