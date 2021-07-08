Тренер «Тампы» Купер о победе команды в Кубке Стэнли: «Игроки все сделали сами. Я просто стоял и жевал жвачку»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал победу своей команды в финале плей-офф НХЛ во второй раз подряд.

«Это все игроки, они сами все сделали. Я просто стоял и жевал жвачку», — сказал в послематчевом интервью Купер.

LOL John Cooper



«I just stood there and chewed gum» pic.twitter.com/AQ1viAklKa — Omar (@TicTacTOmar) July 8, 2021

В финальной серии Кубка Стэнли «Тампа» победила «Монреаль» (счет в серии — 4-1).