Василевский стал шестым вратарем, выигравшим «Конн Смайт Трофи» за последние 20 лет
06:45
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал обладателем «Конн Смайт Трофи» сезона-2020/21. Этот приз вручается самому ценному игроку Кубка Стэнли.
26-летний россиянин стал шестым голкипером, который выиграл эту награду за последние 20 лет.
В 2012 году «Конн Сматй Трофи» выиграл Жонатан Куик, в 2011-м — Тим Томас, в 2006-м — Кэм Уорд, в 2003-м — Жан-Себастьян Жигер, в 2001-м — Патрик Руа.
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