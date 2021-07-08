Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Василевский стал шестым вратарем, выигравшим «Конн Смайт Трофи» за последние 20 лет

06:45
Теги:

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал обладателем «Конн Смайт Трофи» сезона-2020/21. Этот приз вручается самому ценному игроку Кубка Стэнли.

26-летний россиянин стал шестым голкипером, который выиграл эту награду за последние 20 лет.

В 2012 году «Конн Сматй Трофи» выиграл Жонатан Куик, в 2011-м — Тим Томас, в 2006-м — Кэм Уорд, в 2003-м — Жан-Себастьян Жигер, в 2001-м — Патрик Руа.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

«Бомба». Гимнастка Севастьянова показала фото в платье с высоким вырезом
Рейтинг лучших жен по знаку зодиака
Названы главные уловки кассиров для обмана покупателей в магазинах
Гордон рассказал об ужасе в украинских поездах
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей