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14 декабря, 22:43

Форвард «Питтсбурга» Зукер пропустит несколько недель из-за травмы

Анна Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Питтсбурга» Джейсон Зукер не сможет сыграть за команду в предстоящих матчах.

Как сообщает сайт клуба, 30-летний нападающий пропустит несколько недель из-за травмы нижней части тела. Также «Питтсбург» поместили защитника Джеффа Петри в долгосрочный список травмированных из-за повреждения верхней части тела.

Зукер в текущем сезоне НХЛ сыграл в составе «Пингвинз» 27 матчей и набрал 20 (6+14) очков.

Источник: Twitter-аккаунт «Питтсбурга»
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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Тэйдж Томпсон

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Баффало

29 44
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

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Даллас

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Тэйдж Томпсон

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