Форвард «Питтсбурга» Зукер пропустит несколько недель из-за травмы

Форвард «Питтсбурга» Джейсон Зукер не сможет сыграть за команду в предстоящих матчах.

Как сообщает сайт клуба, 30-летний нападающий пропустит несколько недель из-за травмы нижней части тела. Также «Питтсбург» поместили защитника Джеффа Петри в долгосрочный список травмированных из-за повреждения верхней части тела.

Зукер в текущем сезоне НХЛ сыграл в составе «Пингвинз» 27 матчей и набрал 20 (6+14) очков.