Лавиолетт высказался о проблемах Овечкина с голами на старте сезона НХЛ
Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт высказался о сложностях форварда команды Александра Овечкина с голами на старте сезона НХЛ. В первых 10 матчах сезона-2022/23 Овечкин забросил пять шайб.
«Мы не говорим на эту тему много. Он знал, что в какой-то момент он забьет больше голов. И в этот раз хет-трик — это что-то особенное. В Чикаго, великом хоккейном городе. Поклонники здесь были потрясающими, они приветствовали его. Знаете что? Это было потрясающе. Было здорово оказаться на скамейке и стать частью этого, частью истории», — приводит слова Лавиолетта The Athletic.
14 декабря в матче против «Чикаго» (7:3) российский нападающий оформил хет-трик.
37-летний нападающий забил свой 800-й гол в НХЛ и является 3-м игроком с таким показателем в истории лиги. Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).
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|14
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|28
|12
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|26
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|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|30
|17
|13
|39
|2
|Виннипег
|28
|18
|10
|37
|3
|Колорадо
|27
|15
|12
|32
|4
|Миннесота
|28
|15
|13
|32
|5
|Нэшвилл
|27
|12
|15
|27
|6
|Сент-Луис
|29
|13
|16
|27
|7
|Аризона
|27
|9
|18
|22
|8
|Чикаго
|27
|7
|20
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|31
|21
|10
|43
|2
|Сиэтл
|28
|16
|12
|35
|3
|Лос-Анджелес
|32
|15
|17
|35
|4
|Эдмонтон
|30
|17
|13
|34
|5
|Калгари
|29
|13
|16
|31
|6
|Ванкувер
|28
|12
|16
|27
|7
|Сан-Хосе
|31
|10
|21
|25
|8
|Анахайм
|30
|7
|23
|17
|15.12
|03:00
|
Оттава – Монреаль
|- : -
|15.12
|03:30
|
Миннесота – Детройт
|- : -
|15.12
|06:00
|
Калгари – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|30
|59
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|30
|51
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|29
|44
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|30
|26
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|30
|23
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|29
|23
|И
|КН
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|11
|1.70
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|20
|1.83
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|12
|2.02