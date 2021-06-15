Форвард «Монреаля» Кофилд забил первый гол в плей-офф, дважды за атаку бросив с одной точки
06:17
Форвард «Монреаля» Коул Кофилд отметился заброшенной шайбой в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса».
20-летний американец реализовал большинство и забросил первую шайбу в плей-офф. При этом форвард отличился со второй попытки — первый бросок за атаку с той же точки прошел рядом со штангой.
We can watch this @colecaufield goal all night long#BadgersInTheBig || #OnWisconsin— Wisconsin Hockey (@BadgerMHockey) June 15, 2021
? — @NHLonNBCSports
pic.twitter.com/JqMkRcbXmi
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей
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