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Форвард «Монреаля» Кофилд забил первый гол в плей-офф, дважды за атаку бросив с одной точки

06:17
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Форвард «Монреаля» Коул Кофилд отметился заброшенной шайбой в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса».

20-летний американец реализовал большинство и забросил первую шайбу в плей-офф. При этом форвард отличился со второй попытки — первый бросок за атаку с той же точки прошел рядом со штангой.

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Сергей Разин все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей