Форвард «Монреаля» Кофилд забил первый гол в плей-офф, дважды за атаку бросив с одной точки

Форвард «Монреаля» Коул Кофилд отметился заброшенной шайбой в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса».

20-летний американец реализовал большинство и забросил первую шайбу в плей-офф. При этом форвард отличился со второй попытки — первый бросок за атаку с той же точки прошел рядом со штангой.