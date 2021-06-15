Эффектный силовой прием Романова в начале матча против «Вегаса». Видео
04:33
«Вегас» в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли принимает «Монреаль».
На первых минутах встречи российский защитник «Канадиенс» Александр Романов применил силовой прием на Алексе Пьетранжело.
Romanov said ?? #StanleyCup pic.twitter.com/4RtSM7st3w— NHL GIFs (@NHLGIFs) June 15, 2021
В текущем розыгрыше плей-офф 21-летний россиянин провел один матч и не набрал очков. В 54 играх регулярки Романов набрал 6 (1+5) очков.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей
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