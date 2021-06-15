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Эффектный силовой прием Романова в начале матча против «Вегаса». Видео

04:33
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«Вегас» в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли принимает «Монреаль».

На первых минутах встречи российский защитник «Канадиенс» Александр Романов применил силовой прием на Алексе Пьетранжело.

В текущем розыгрыше плей-офф 21-летний россиянин провел один матч и не набрал очков. В 54 играх регулярки Романов набрал 6 (1+5) очков.

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Сергей Разин все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей