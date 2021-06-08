Форвард «Колорадо» Кадри не смог обжаловать дисквалификацию
20:45
Форвард «Колорадо» Назем Кадри подал апелляцию на решение о дисквалификации на 8 матчей за удар в голову защитнику «Сент-Луиса» Джастину Фолку.
8 июня судья Шиам Дас отказал в сокращении или отмене дисквалификации.
30-летний канадец уже пропустил шесть игр — две в первом раунде с «Сент-Луисом» и четыре во втором раунде против «Вегаса» (счет — 2-2). Таким образом, дисквалификация Кадри завершится на шестом матче серии с «Голден Найтс».
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