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Форвард «Колорадо» Кадри не смог обжаловать дисквалификацию

20:45
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Форвард «Колорадо» Назем Кадри подал апелляцию на решение о дисквалификации на 8 матчей за удар в голову защитнику «Сент-Луиса» Джастину Фолку.

8 июня судья Шиам Дас отказал в сокращении или отмене дисквалификации.

30-летний канадец уже пропустил шесть игр — две в первом раунде с «Сент-Луисом» и четыре во втором раунде против «Вегаса» (счет — 2-2). Таким образом, дисквалификация Кадри завершится на шестом матче серии с «Голден Найтс».

Дополнительная информация:

https://media.nhl.com/public/news/15056?sf145347958=1

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