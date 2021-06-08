Защитник «Питтсбурга» Вебер перешел в «Цюрих»

Защитник «Питтсбурга» Янник Вебер покинул клуб. Игрок вернулся на родину, в Швейцарию, где подписал контракт на три года с «Цюрихом», сообщает Le Matin.

В текущем сезоне 32-летний Вебер принял участие в двух матчах регулярного чемпионата НХЛ, не отметившись результативными действиями и заработав показатель полезности «-3».

За карьеру в НХЛ защитник выступал за «Монреаль», «Ванкувер», «Нэшвилл» и «Питтсбург». Вебер сыграл 541 матч в НХЛ, забросив 32 шайбы и отдав 68 результативных передач.