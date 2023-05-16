Форвард «Каролины» Терявяйнен рассчитывает вернуться на лед в серии с «Флоридой»

Нападающий «Каролины» Теуво Терявяйнен надеется вернуться на лед в финале Восточной конференции Кубка Стэнли против «Флориды».

20 апреля 28-летний финн перенес операцию на левой руке в связи с переломом.

«Сейчас я чувствую себя здорово, вполне неплохо. Думаю, я уже готов к тому, чтобы играть, так что, когда бы тренер ни решил поставить меня в состав, я буду хорош. Честно говоря, это безумие, я думал, что сезон для меня закончен, но врачи проделали отличную работу. Похоже, я скоро смогу вернуться», — приводит официальный сайт НХЛ слова Терявяйнена.

«Думаю, Теуво готов, он уже здоров. Просто вопрос в том, насколько он может играть. С такой травмой ты можешь чувствовать себя хорошо, но просто не сможешь бросать. Я понимаю, что Терявяйнен пока не сможет показать 100 процентов своих возможностей. У нас еще есть несколько дней, ему нужно время, это поможет. Я не хочу, чтобы Теуво выходил на лед и не был эффективен, это не поможет. У нас все и так было хорошо, мы провели последнюю серию без Терявяйнена, другие ребята проявили себя. Если Теуво будет достаточно здоров, чтобы играть, он появится на льду», — добавил главный тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор.

«Каролина» проведет первый матч против «Флориды» в четверг, 18 мая.